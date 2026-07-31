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Hapur News: बुखार के 10 मरीज हुए भर्ती, 240 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा किया नष्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बदलते मौसम में जनपद हापुड़ में बीमारियों का अटैक बढ़ गया है। गुरूवार को जिला अस्पताल में बुखार के 10 मरीज भर्ती किए गए। स्वास्थ्य टीमें 240 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा नष्ट कर रही हैं। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधित टिप्स दिए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

Hapur News: बुखार के 10 मरीज हुए भर्ती, 240 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा किया नष्ट

Hapur News: बदलते मौसम में जनपद हापुड़ में बीमारियों का अटैक बढ़ गया है। गुरूवार को यहां जिला अस्पताल में बुखार के 10 मरीज भर्ती किए गए। जबकि संचारी रोग नियंत्रण माह के तहत 240 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा नष्ट किया गया। चिकित्सकों ने लोगों को ऐसे मौसम में स्वास्थ्य संबंधित टिप्स दिए हैं। पिछले कई दिन से मौसम अपने रंग दिखा रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप ने बीमारियां बढ़ा दी हैं। यहां हापुड़ के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। गुरूवार को जिला अस्पताल हापुड़ की ओपीडी में 835 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें 65 बुखार के मरीज रहे। यहां दस बुखार के मरीज भर्ती हैं। जिन्हें चिकित्सकों की टीम बेहतर उपचार उपलब्ध करा रही है। सीएमएस डॉ.हेमलता ने बताया कि अस्पताल की ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा मिल रही हैं。

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सीएचसी हापुड़ की ओपीडी में भी पहुंचे बुखार के मरीज

हापुड़। सीएचसी हापुड़ की ओपीडी में भी बुखार के मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। गुरूवार को 900 से अधिक मरीजों की ओपीडी रही। इनमें 50 से अधिक बुखार के मरीज पहुंचे।

240 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा मिला

हापुड़। संचारी रोगों से रोकेथाम के लिए जिले में संचारी रोग नियंत्रण माह चल रहा है। इनमें स्वास्थ्य टीमें रोजाना मरीजों को खोज रही हैं। सप्ताहभर के अंदर स्वास्थ्य टीमों को 240 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा मिला है। जिसे दवाईयां का छिड़काव करके नष्ट किया।

सीएमओ का कथन

जिले के अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचने वाले सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। अस्पताल में दवाईयों की कोई कमी नहीं है। ऐसे मौसम में लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर तुरंत योग्य चिकित्सकों से संपर्क करें।

-डॉ.किशोर कुमार आहुजा, सीएमओ हापुड़

FAQs

हापुड़ में किस प्रकार की बिमारियों का अटैक बढ़ गया है?
हापुड़ में बुखार संबंधी बिमारियों का अटैक बढ़ गया है।
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