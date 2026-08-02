Hapur News: नगर पालिका चेयरमैन और उनके पति ने थामा भाजपा का दामन

Hapur News: चुनाव में भी श्रीपाल कर सकते है सदर सीट से दावेदारी फोटो संख्या-4 हापुड़, संवाददाता। नगर पालिका परिषद हापुड़ की चेयरमैन पुष्पा देवी और उनके पति श्रीप

नगर पालिका चेयरमैन और उनके पति ने थामा भाजपा का दामन

Hapur News: नगर पालिका परिषद हापुड़ की चेयरमैन पुष्पा देवी और उनके पति श्रीपाल सिंह ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद लखनऊ में समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पुष्पा देवी को पूरे परिवार और समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इससे हापुड़ की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है, चर्चा है कि अब श्रीपाल आने वाले विधानसभा चुनाव में सदर सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बता दें कि वर्ष-2023 में नगर निकाय के चुनाव में पुष्पा देवी बसपा से नगर पालिकाध्यक्ष का चुनाव जीती थीं। इनके पति श्रीपाल हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी रह चुके है, लेकिन उनको जनता का जनाधार नहीं मिला और वह चुनाव हार गए। पिछले दिनों एक विवाद के बाद दोनों को बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। तभी से पुष्पा देवी और श्रीपाल सिंह लगातार भाजपा में शामिल होने की जुगत में लगे थे। कई बार सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

स्थानीय नेताओं की नाराजगी लेकिन स्थानीय नेताओं की नाराजगी और विरोध के कारण कार्यक्रम स्थगित हो रहे थे। पिछले दिनों पूर्व पालिकाध्यक्ष सतीश मित्तल ने भी पत्रकार वार्ता कर श्रीपाल के विरुद्ध गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन स्थानीय नेताओं को विरोध के बाद अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में वर्तमान पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी, पति श्रीपाल और उनके पुत्र समेत अन्य समर्थकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। हालांकि इस ज्वाइनिंग की जिला स्तर के नेताओं को भनक तक नहीं लगी। ज्वाइनिंग के फोटो वायरल होने के बाद पार्टी के लोगों को जानकारी मिली। ऐसे में अब श्रीपाल व पुष्पा देवी को पार्टी के लोगों में पेंठ जमाने व विश्वास में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।

विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने से कई चिंताएं श्रीपाल हापुड़ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके है और उनकी पत्नि पुष्पा देवी नगर पालिका की वर्तमान चेयरमैन है। ऐसे में अब भाजपा का दामन थामने के बाद उम्मीद की जा रही है कि श्रीपाल आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हापुड़ सदर सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ऐसे में पार्टी में पहले से ही दावेदारी करने वाले दावेदारों में बैचेनी शुरू हो गई है। हालांकि श्रीपाल की ज्वाइनिंग को लेकर नेताओं की अलग-अलग राय है।

श्रीपाल की ज्वाइनिंग के बाद भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष का सोशल मीडिया पर पोस्ट विद्यार्थी परिषद से भाजपा के मंडल अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले विनीत दीवान ने पहले भी श्रीपाल व पुष्पा देवी के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने लिखा कि मैं जनपद में संघ और भाजपा का मूल कार्यकर्ता हूं, वर्तमान उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं बहुत गलत चल रही है, मुझे 37 साल काम करते हुए हो गए मुझे अब आराम की आवश्यकता है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फ़ौज है जो अनवरत बनी रहेगी इसलिए मेरे प्रार्थना पर मोहर लगाकर मुझे आराम करने की स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष को भी टैग किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें व उनकी पत्नि को समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी है। अब पार्टी की इन्हीं नीतियों पर चलकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।

श्रीपाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी

जिलाध्यक्ष का टिप्पणी श्रीपाल और उनकी पत्नि पुष्पा देवी की ज्वाइनिंग की जानकारी मिली है। भाजपा परिवार में उनका स्वागत है, उम्मीद है कि वह पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

कविता माधरे, जिलाध्यक्ष, भाजपा