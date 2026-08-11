Hapur News: हापुड़ : शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़ा भक्तों का सैलाब

Hapur News: हापुड़ : शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़ा भक्तों का सैलाब
Hapur News: हापुड़ में सावन मास की शिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। भक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया और मंदिरों में घंटों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालु दूध, दही और अन्य सामग्री से पूजा करते रहे। मेला जैसे उत्सव में लंबी कतारें लगीं और भंडारे आयोजित किए गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बैरिकेडिंग की गई।
Hapur News: हापुड़। सावन मास की शिवरात्रि का पर्व मंगलवार को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में बम-बम भोले और हर-हर महादेव का उद्धोष शुरू हो गया। शिव भक्तों ने विधिवत रूप से भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। इस दौरान शिवालयों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रही। शिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में सुबह से घंटे-घड़ियालों की गूंज से गूंजयमान हो गए। श्रद्धालु दूध, दही, घी, शहद, बूरा आदि का पंचामृत तैयार करते हुए नंगे पैर शिवालयों पर पहुंचे। इसके अलावा भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प आदि से आराध्य भगवान आशुतोष का अभिषेक किया गया। बाद में श्रद्धालुओं द्वारा फलों और विभिन्न प्रकार की मिठाईयों से भगवान शिव का भोग लगाया गया।
इस दौरान मंदिरों में लंबी-लंबी कतार लग गई।अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त हर-हर महादेव, बोल-बम बम-बम का जयघोष करते रहे। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने महिला और पुरूष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की। ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं मंदिर परिसर के बाहर भक्तों ने भंडारे आयोजित किए, जहां प्रसाद लेने वालों की भीड़ जमा रही।
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