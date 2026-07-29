Hapur News: धूमधाम से मना गुरूकुल महाविद्यालय का स्थापना दिवस

Hapur News: गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर हापुड़ का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरुकुल में नवीन प्रविष्टि ब्रह्मचारियों का यज्ञ के माध्यम से यज्ञोपवीत संस्कार एवं वेदारम्भ संस्कार किया गया। वेद मंत्रों से यज्ञ में आहुति प्रदान की गई। ब्रह्मा देहरादून से आए आचार्य रवीन्द्र आर्य रहे। उन्होंने वेदारम्भ संस्कार करते हुए कहा कि वेद ही धर्म का मूल है। हमें धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलना चाहिए और विश्व का कल्याण करना चाहिए। यज्ञ के पश्चात बाहर से आए हुए आर्य जगत के विद्वानों ने ब्रह्मचारियों को उपदेश दिया। जिसकी अध्यक्षता गुरुकुल के अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह ने की।

सभी विद्वानों को स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया। मुख्य वक्ता बुलंदशहर से आए वैदिक विद्वान डॉ ओमव्रत आर्य ने बताया कि प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा रही है कि जब भी छात्र विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुलों में जाते थे। पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था पर प्राचीन काल में कोई जाति प्रथा नहीं थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह चार वर्ण थे। सभी एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक केशवदेव आर्य एवं मनमोहन कौशिक को विद्यालय के प्रबंधक भगत राम, प्राचार्य डॉ प्रेमपाल शास्त्री आदि ने सम्मानित किया। गुरुकुल के प्रबंधक भगत राम ने बाहर से आए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान शिवकुमार ग्रोवर गुरुकुल पूठ, आर्य समाज हापुड़ से डॉ विकास अग्रवाल, आर्य सॉन्ग पिलखुवा से अशोक कुमार, रविंद्र उत्साही, विभिन्न सामाजिक संगठनों से गुलशन त्यागी, ओमदत्त, ऋषिपाल सतपाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।