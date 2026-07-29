Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: अंधकार से निकालकर ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं गुरू:सुशांत तोमर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: दिल्ली रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बाबा वाले हैं, ग्रुप द्वारा श्रीराम भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का भव्य दरबार आयोजित हुआ। गुरु सुशांत तोमर महाराज ने कहा कि गुरु प्रकाश पुंज हैं जो जीवन को अज्ञानता से निकालते हैं। इस महापर्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया और प्रसाद वितरित किया गया।

Hapur News: अंधकार से निकालकर ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं गुरू:सुशांत तोमर

Hapur News: दिल्ली रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में हम बाबा वाले हैं, ग्रुप द्वारा श्रीराम भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के एक दिव्य एवं भव्य दरबार का आयोजन हुआ। जिसमें भक्ति और श्रद्धा से सरोबार उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु सुशांत तोमर महाराज के सानिध्य में पहुंचकर गुरु आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान गुरु सुशांत तोमर ने उपस्थित भक्तों को गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए कहा कि गुरु ही वह प्रकाश पुंज हैं जो मानव जीवन को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की कृपा और गुरु का मार्गदर्शन जिस साधक को प्राप्त हो जाए, उसके जीवन के सभी कष्ट, रोग और बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ईश्वर तुल्य गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। दरबार का शुभारंभ श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के दिव्य श्रृंगार एवं ज्योति प्रज्वलन के साथ हुआ।

ये भी पढ़ें:कटघर पर रामगंगा की महाआरती की

गुरु पूर्णिमा का महत्व

तत्पश्चात हम बाबा वाले हैं ग्रुप के कलाकारों एवं गायकों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक भजनों पर भक्त झूमने को मजबूर हो गए। सुबह से ही गुरु सुशांत तोमर से आशीर्वाद लेने और श्री बालाजी दरबार में माथा टेकने के लिए हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। गुरुदेव ने सभी श्रद्धालुओं पर अपने आशीर्वचन बरसाए और प्रसाद वितरित किया। अंत में महाआरती का आयोजन हुआ। सभी भक्तों को विशाल भंडारे में प्रसाद बांटा गया। इस दौरान सहायक परिवहन विभाग से यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) हापुड़, चौधरी यशवीर सिंह राज्य मंत्री, अवनीश त्यागी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा,मनीष चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हापुड, पारस मलिक थाना प्रभारी हापुड़ देहात और शिवम पांडे मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें:Balrampur News: गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

-सदर विधायक ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया

हापुड़। विधानसभा क्षेत्र हापुड़ के अग्रसेन भवन में शुशांत तोमर के यहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी महाराज का दरबार सजाया गया। दरबार में सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने पहुंचकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा का आयोजन कब हुआ?
गुरु पूर्णिमा का आयोजन हाल ही में दिल्ली रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में हुआ।
ये भी पढ़ें:Aligarh News: रफातगंज बालाजी मंदिर में शिष्यों ने लिया गुरूदेव का आर्शीवाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।