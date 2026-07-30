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Hapur News: बाइक की टक्कर लगने से युवती हुई घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में मोदीनगर रोड पर एक बाइक की टक्कर से युवती सृष्टि घायल हो गई। उसकी मामी ने आरोपी बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

Hapur News: बाइक की टक्कर लगने से युवती हुई घायल

Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में मोदीनगर रोड पर बाइक की टक्कर लगने से एक युवती घायल हो गई। घायल युवती की मामी ने आरोपी बाइक सवार के खिलाफ कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के हरद्वारी नगर निवासी प्रीति चौधरी एडवोकेट ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह और उनकी भांजी सृष्टि बीती 30 मई को नूरपुर हाउस मोदीनगर रोड के सामने से जा रहीं थी। तभी ओवरब्रिज की तरफ से आ रही एक बाइक सवार ने पीछे से भांजी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। । जिसमें सृष्टि को गुम व गंभीर चोट आई हैं।

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अभी तक पीड़िता अपनी भांजी के उपचार में व्यस्त रहने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं करा सकी थी। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाइक सवार की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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