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Hapur News: करंट से झुलसा मासूम, विद्युत कर्मी करते रहे लापरवाही

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: करंट से झुलसा मासूम, विद्युत कर्मी करते रहे लापरवाही

करंट से झुलसा मासूम, विद्युत कर्मी करते रहे लापरवाही
करंट से झुलसा मासूम, विद्युत कर्मी करते रहे लापरवाही

Hapur News: शनिवार रात तारों में आग लग गई और रसोई में पानी लेने गया सात वर्ष का मासूम करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। बच्चे को भर्ती कराया गया है।नगर के मोहल्ला करीमपुरा के रहने वाले वसीम का सात वर्ष का बेटा मोहम्मद कैफ परिवार के सदस्यों के साथ घर में खेल रहा था। गली में अचानक तारों में आग लग गई। तेज धमाके की आवाज होने पर घर के लोग बाहर निकल आए। लेकिन बेटा मोहम्मद कैफ रसोई में पानी लेने पहुंचा तो, टंकी में करंट उतरने के कारण चपेट में आ गया। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग अंदर पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए।

डंडे की मदद से बेटे को हटाया।उन्होंने बताया कि बेटा कक्षा दो का छात्र है। आरोप है कि क्षतिग्रस्त बिजली तारों को हटाने की काफी बार विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी ने कोई परवाह तक नहीं की है।घरों में करंट किन कारणों से उतरा इसकी जांच कराई जाएगी। घर में एमसीबी लगी होनी चाहिए। जिसकी भी लापरवाही है संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सचिन द्विवेदी, अधिशासी अभियंता, ऊर्जा निगम हापुड़

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