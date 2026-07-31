Hapur News: गोवंश की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों को रोक लगाने की मांग, सौपा ज्ञापन
Hapur News: भारतीय गौ रक्षा परिषद के अध्यक्ष मोहित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बलवापुर मार्ग पर गोवंश की सुरक्षा और ओवरलोड वाहनों से उत्पन्न खतरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो जनआंदोलन की चेतावनी दी गई।
Hapur News: भारतीय गौ रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नेत्तृव्य में बुधवार को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर गोवंश की सुरक्षा और गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गौ संरक्षण तथा क्षेत्र में बढ़ती गंभीर समस्याओं के समाधान कराने और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी ने बताया कि ग्राम बलवापुर मार्ग पर इन दिनों अनेक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जिनके कारण गोवंश और आम नागरिकों का जीवन निंरतर खतरे में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही है कि टोल टैक्स बचाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ओवरलोड़ ट्रक एवं भारी वाहन बलवापुर मार्ग का उपयोग कर रहें है।
जिससे क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है ,उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान और कार्रवाई नही की जाती है तो वह संगठन भविष्य में जनआंदोलन एवं घेराव करने के लिए बाध्य होगी। इस मोके पर रवि, सचिन,भूपेंद्र, मोहित, मनीष राणा, अमित,नितिन, राहुल राणा, अनुज, पवन, ललित, रोहित, अशोक आदि उपस्थित रहे।----------
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