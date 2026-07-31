Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: गंगा नगरी क्षेत्र में बिना लहसुन प्याज का मिलेगा खाना

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: गंगा नगरी में कांवड़ यात्रा के दौरान होटल और ढाबों पर बिना लहसुन प्याज का खाना दिया जाएगा। खाद्य आषौधि विभाग की टीम निगरानी करेगी। खाने के विवाद के बाद सभी स्थानों पर साफ-सुथरे खाने का ध्यान रखा जाएगा। एसडीएम श्रीराम सिंह ने सभी स्थानों की निरंतर जांच कराने की बात कही।

Hapur News: गंगा नगरी क्षेत्र में बिना लहसुन प्याज का मिलेगा खाना

Hapur News: गंगा नगरी समेत कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल ढाबों पर बिना लहसुन प्याज का खाना दिया जाएगा। इसको लेकर खाद्य आषौधि विभाग की टीम निगरानी करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हों। कांवड़ यात्रा के दौरान जगह खाने को लेकर होने वाले विवाद के बाद स्थानीय गंगा नगरी समेत आस पास के कांवड़ मार्ग पर खुले ढाबे और होटलों पर मिलने वाले भोजन में में लहसुन प्याज नहीं मिलाया जाएगा। इसके अलावा सभी होटल ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को चस्पा करा दिया गया। इसको लेकर पुलिस ने भी शुक्रवार को सभी ढाबे और होटल पर जाकर खाने की जांच की है।

ये भी पढ़ें:Dumka News: बासुकीनाथ श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी

एसडीएम श्रीराम सिंह ने बताया कि सभी होटल ढाबों की निरंतर जांच कराई जाएगी। इसके अलावा भंडारों में भी बनने वाले खाद्य सामग्री की जांच की जाएगी। सभी दुकानों पर पहले ही पत्र नोटिस चस्पा कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: कांवड़ मार्ग पर ढाबों-होटलों की जांच शुरू
ये भी पढ़ें:Bhadoni News: होटल से दूध का दो नमूना हुआ संग्रहित: हड़कंप
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।