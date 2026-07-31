Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: मुदाफरा के जंगल से 14 खंभों से बिजली के तार हुए चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाफरा के जंगल से तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने 14 खंभों की बिजली की लाइन चोरी कर ली। इससे किसानों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। आरोप है कि पहले भी कई बार इसी तरह की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है।

Hapur News: मुदाफरा के जंगल से 14 खंभों से बिजली के तार हुए चोरी

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाफरा के जंगल से तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने 14 खंभों की बिजली की लाइन चोरी कर ली। इससे कई नलकूप बंद होने से किसानों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब दो माह पहले भी बीस खंभो के बिजली के तार और नलकूपों से स्टार्टर चोरी हो चुके हैं। लेकिन पुलिस वारदात का पर्दाफाश नहीं कर पा रही है। चोर बार बार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द वारदातों का पर्दाफाश कराने की पुलिस से मांग की है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात को बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाफरा से करीब 14 खंभों की बिजली की लाइने चोरी कर ली। गुरुवार की सुबह को जब ग्रामीण खेतों पर गए तो उन्हें वारदात की जानकारी मिल सकी। आसपास में तारों की काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इस पर डायल 112 और बाबूगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:Hapur News: हापुड़ : 15 खंभों की बिजली लाइन चोरी, दस ट्यूबवेल बंद

ग्रामीणों की परेशानियां

ग्रामीण बिजेंद्र शर्मा ने बताया कि तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने पिछले कई माह से इस इलाके आंतक मचा रहा है। करीब दो माह पहले भी 20 खंभों की लाइन चोरी हो गई थी, इसके अलावा कई नलकूपों में भी स्टार्टर चोरी की वारदात हो चुकी है। अब तक एक भी वारदात का पुलिस पर्दाफाश नहीं कर सकी है। तार चोरी होने से कई नलकूप बंद हो गए हैं और किसानों के सामने सिंचाई की समस्या खड़ी हो गई है.

पुलिस का बयान

बाबूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर वारदातों का पर्दाफाश किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

तार चोरी की घटना कब हुई थी?
तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने बुधवार की रात को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाफरा से करीब 14 खंभों की बिजली की लाइने चोरी कर ली।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Crime News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।