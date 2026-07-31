Hapur News: मुदाफरा के जंगल से 14 खंभों से बिजली के तार हुए चोरी

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाफरा के जंगल से तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने 14 खंभों की बिजली की लाइन चोरी कर ली। इससे कई नलकूप बंद होने से किसानों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब दो माह पहले भी बीस खंभो के बिजली के तार और नलकूपों से स्टार्टर चोरी हो चुके हैं। लेकिन पुलिस वारदात का पर्दाफाश नहीं कर पा रही है। चोर बार बार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द वारदातों का पर्दाफाश कराने की पुलिस से मांग की है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात को बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाफरा से करीब 14 खंभों की बिजली की लाइने चोरी कर ली। गुरुवार की सुबह को जब ग्रामीण खेतों पर गए तो उन्हें वारदात की जानकारी मिल सकी। आसपास में तारों की काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इस पर डायल 112 और बाबूगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.