Hapur News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, चार युवक घायल
Hapur News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, चार युवक घायल
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के जीएस रोड स्थित जटपुरा कट पर को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में चार युवक घायल हो गए। हादसे में एक बाइक पर सवार नदीम और नवील पुत्रगण साबिर तथा राजकुमार पुत्र रिछपाल निवासी ग्राम नहाली, थाना भोजपुर गाजियाबाद घायल हो गए। ये तीनों ग्राम नहाली से पिलखुवा की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर सवार देव पाराशर पुत्र लोकेश शर्मा निवासी ग्राम डोला, थाना अहीर सिंघावली, जनपद बागपत पिलखुवा से भोजपुर की ओर जा रहे थे। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
अस्पताल में दोनों पक्षों के परिजन भी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल देव पाराशर और राजकुमार को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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