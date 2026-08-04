Hapur News: भीम सिंह की मौत के चार जिम्मेदार गिरफ्तार
Hapur News: क्षेत्र के गांव अकबरपुर बुकलाना में एक व्यक्ति की मारपीट में मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य लोग भी शामिल थे जिन्होंने लाठी डंडे से हमला किया। चिकित्सीय सहायता के दौरान गंभीर चोटों के कारण पीड़ित ने चार दिन बाद दम तोड़ दिया।
Hapur News: क्षेत्र के गांव अकबरपुर बुकलाना में रहने वाले व्यक्ति को मारपीट कर मौत होने के जिम्मेदार चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लाठी डंडे बरामद किए है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि गांव अकबरपुर बुकलाना निवासी परविंद्र नागर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया है कि 22 जुलाई को उनके घर के सामने रहने वाला नेमपाल सिंह शराब पीकर उसके घर पर आया और उसके पिता भीम सिंह के साथ गाली गलौच व हाथापाई करने लगा। उस समय उसको समझा कर घर भेज दिया गया। उसके कुछ देर बाद आरोपी अपने भाई बृहमपाल, सुभाष, ओमपाल, प्रिंस, सतेंद्र, पप्पू समेत पांच छह अज्ञात लोगों के साथ लेकर लाठी डंडो लेकर उसके घर में घुस गए।
आरोपियों ने उसके पिता के साथ गाली गलौंच करते हुए लाठी डंडो से मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर उनका भाई सागर वहां आया बीच बचाव करने लगा। इस दौरान उसके भाई को भी घायल कर दिया। उसके बाद आरोपियों ने अन्य परिजन की जान लेने के उद्देश्य से तमंचे से कई राउंड फायरिंग की। उसके पिता भीम सिंह व भाई सागर को ज्यादा गंभीर चोट लगने के कारण उनको मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार दिन पूर्व भीम सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल नेमपाल सिंह,सतेंद्र सिंह, ब्रहमपाल, पप्पू ऊर्फ सोबिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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