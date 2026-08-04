Hapur News: भीम सिंह की मौत के चार जिम्मेदार गिरफ्तार

Hapur News: क्षेत्र के गांव अकबरपुर बुकलाना में रहने वाले व्यक्ति को मारपीट कर मौत होने के जिम्मेदार चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लाठी डंडे बरामद किए है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि गांव अकबरपुर बुकलाना निवासी परविंद्र नागर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया है कि 22 जुलाई को उनके घर के सामने रहने वाला नेमपाल सिंह शराब पीकर उसके घर पर आया और उसके पिता भीम सिंह के साथ गाली गलौच व हाथापाई करने लगा। उस समय उसको समझा कर घर भेज दिया गया। उसके कुछ देर बाद आरोपी अपने भाई बृहमपाल, सुभाष, ओमपाल, प्रिंस, सतेंद्र, पप्पू समेत पांच छह अज्ञात लोगों के साथ लेकर लाठी डंडो लेकर उसके घर में घुस गए।