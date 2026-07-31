Hapur News: गुरू पूर्णिमा पर गुरू मनाने को तीन गुने रेट में बिका फूल

Hapur News: सावन माह के पहले दिन गुरू पूर्णिमा पर लोग फूलों की पूजा करते हैं। रजनीगंधा की डिमांड बढ़ी है, जिससे कीमतें भी बढ़कर 170 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। फूलों की खेती करने वाले किसानों को राहत की उम्मीद है क्योंकि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में फूलों की मांग बढ़ने की संभावना है।

Hapur News: सावन के महीने का शुरू होने से पहले गुरू को मनाने के लिए गुरू पूर्णिमा पर सनातम धर्म के परिवार तीर्थ स्थलों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। अपने गुरूओं को मनाते हैं। जिसपर फूलों की खूब बिक्री होती है। सावन के महीने में भोले को मनाने के लिए कई राज्यों समेत विदेशों में भी रजनीगंधा के फूलों की डिमांजड बढ़ जाती है। दस दिन में रजनीगंधा के रेट 50 से 100 रुपये किलो हो गए है। जबकि पूर्णिमा से पहले 170 रुपये तक हो गए थे। सावन में मौसम के खुशगवार होने के साथ ही फूलों की खेती करने वालों किसानों के चेहरे भी खिल उठे। फूलों की कीमतों में भारी गिरावट से मायूस किसानों को फिलहाल सावन में राहत की उम्मीद दिखी है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रजनीगंधा और गेंदे की डिमांड बढ़ने की उम्मीद से किसानों को आस जगने लगी है। फूलों के आढ़तियों की माने तो सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना, शादियों और पार्टियों में फूलों की खपत बढ़ेगी। जिससे भाव में उछाल आ जाएगा。

फूलों की मांग के कारण गांव काठीखेडा निवासी राहुल गुर्जर ने बताया कि उनके गांव में करीब एक दर्जन किसान फूलों की खेती करते हैं। पिछले तीन सालों में फूलों की मांग भी करीब न्यूनतम स्तर पर रही। उनके मुताबिक एक एकड़ फूलों की खेती करने में करीब चालीस हजार रूपये खर्च आते हैं जबकि फूलों की बिक्री बीस हजार रुपये प्रति एकड तक भी नहीं हुई। इससे सभी किसानों पर कर्ज का बोझ लद गया। उन्होंने बताया कि इस महीने से फूलों के भाव में बढ़ोत्तरी होने के आसार है। अभी किसानों को कुछ राहत मिल सकती है।

भोले को मनाने के लिए फूलों की मांग सावन का महीना शुरू हो गया है, आज पहला दिन है। सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ साथ फूलों से भी श्रंगार किया जाता है। जिसके चलते रजनीगंधा फूल के रेट दोगुने तक हो गए है। बताया कि जो फूल 10 दिन पहले 50 से 60 रुपये किलो दिल्ली मंडी जा रहा था। आज वह फूल 100 रुपये किलो को गया है। जबकि बुधवार को गुरुपूर्णिमा पर फूल के रेट 170 रुपये किलो रहे हैं।

फूलों की खेती की स्थिति इस सावन में भक्तों का शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में उमड़ने की उम्मीद के चलते फूलों की खेती में भी चटकी आनी शुरू हो गई है। आढ़तियों ने सावन के शुरू होने से पहले ही किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। किसान भी आढ़तियों से मोलभाव कर रहे थे। किसानों का कहना है कि जहां फूलों को बीते सालों में कोई नहीं पूछ रहा था वही इस बार काफी अच्छे दामों में मोल भाव कर बुक किया जा रहा है।

500 हेक्टेयर में फूलों की खेती हापुड़ शहर के आसपास गांव काठीखेडा, कमालपुर, सलाई, असौडा आदि कई गांवों में गेंदा तथा रजनीगंधा फूलों की खेती होती है। जिला उद्यान विभाग से सत़ीश कुमार ने बताया कि जिले का करीब 700 किसान 500 हेक्टेयर में गेंदा और रजनीगंधा के फूलों की खेती कर रहा है। गेंदा सर्दी, गर्मी और बरसात में फूल देता है। बरसात में शादी और पूजा पाठ में गेंदा और रजनीगंधा की डिमांड होती है।