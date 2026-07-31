Hapur News: हापुड़: पैसों के लेनदेन को लेकर फायरिंग और पथराव
Hapur News: कपूरपुर के ग्राम सालेपुर कोटला में 5500 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में हिस्ट्रीशिटर ने साथी के साथ मिलकर पीड़ित के घर पर फायरिंग और पथराव किया। इस हमले में पीड़ित का भाई घायल हो गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है।
Hapur News: कपूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सालेपुर कोटला में शुक्रवार की सुबह को 5500 रुपये के लेनदेन को लेकर मामूली विवाद में एक हिस्ट्रीशिटर ने साथी के साथ पीड़ित के घर पर अंधाधुंध फायरिंग और पथराव कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने करीब 6 राउंड फायर किया है। जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात में पीड़ित का भाई पथराव में घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सालेपुर कोटला निवासी वाजिद का पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक से 5500 रुपये का लेन देन को लेकर पिछले दो दिनों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि शुक्रवार की सुबह को आरोपी युवक का हिस्ट्रीशिटर भाई अचानक वाजिद के घर पहुंच गदया।
आरोप है कि आरोपी ने साथी के साथ मिलकर गाली गलौच करते हुए पथराव शुरू कर दिया और तमंचे से अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। पथराव और फायरिंग से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। इस पथराव में वाजिद का भाई पथराव में घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।सूचना मिलने पर कपूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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