Hapur News: रेलवे स्टेशन के पास खेत में कूड़े में लगी आग, धुएं से लोग परेशान
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप एक खेत में पड़े कूड़े में आग लग गई। इससे आस-पास धुआं फैल गया, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचित किया। आग अपने आप बुझ गई, लेकिन लोगों ने प्रशासन से कूड़ा जलाने पर रोक लगाने की मांग की।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एक खेत में पड़े कूड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास धुआं फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ा। धुएं के कारण कुछ समय के लिए आसपास का वातावरण प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना संबंधित लोगों को दी। कुछ देर बाद आग अपने आप बुझ गई, जिससे बड़ी घटना टल गई। लोगों ने प्रशासन से खुले स्थानों पर कूड़ा जलाने पर रोक लगाने और ऐसे मामलों की निगरानी बढ़ाने की मांग की।
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