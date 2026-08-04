Hapur News: तारों में स्पार्किंग से लगी आग, मची अफरा-तफरी

Hapur News: नगर के स्वर्ग आश्रम रोड़ स्थित मोहल्ला विद्या कॉलोनी में रविवार देर रात बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि उस समय तारों के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद कई घंटों तक आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। मोहल्ला विद्या कॉलोनी में देर रात अचानक बिजली के खंभों से गुजर रहे तारों से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते तेज स्पार्किंग के साथ तारों में आग लग गई। लोगों का कहना है कि स्पार्किंग इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीपावली की आतिशबाजी हो रही हो। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने के कारण क्षेत्र की बिजली कई घंटों तक बाधित रही। उमस और गर्मी के बीच बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा。