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Hapur News: तारों में स्पार्किंग से लगी आग, मची अफरा-तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: नगर के स्वर्ग आश्रम रोड़ स्थित मोहल्ला विद्या कॉलोनी में बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण आग लग गई। घटना के समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रही। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए तारों की जल्द मरम्मत की मांग की है।

Hapur News: तारों में स्पार्किंग से लगी आग, मची अफरा-तफरी

Hapur News: नगर के स्वर्ग आश्रम रोड़ स्थित मोहल्ला विद्या कॉलोनी में रविवार देर रात बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि उस समय तारों के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद कई घंटों तक आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। मोहल्ला विद्या कॉलोनी में देर रात अचानक बिजली के खंभों से गुजर रहे तारों से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते तेज स्पार्किंग के साथ तारों में आग लग गई। लोगों का कहना है कि स्पार्किंग इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दीपावली की आतिशबाजी हो रही हो। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने के कारण क्षेत्र की बिजली कई घंटों तक बाधित रही। उमस और गर्मी के बीच बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा。

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते जर्जर और क्षतिग्रस्त तारों को बदल दिया जाता तथा नियमित रखरखाव किया जाता, तो इस तरह की घटना नहीं होती। उन्होंने विभाग से क्षतिग्रस्त तारों को शीघ्र बदलने और विद्युत लाइन का नियमित निरीक्षण कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो。

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सामान्य प्रश्न

इस घटना में किसी को क्षति हुई?
इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
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