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Hapur News: सर्राफा बाजार में विद्युत पोल में लगी आग, मची अफरा तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर के सर्राफा बाजार में मंगलवार को बिजली के पोल में आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सर्राफा एसोसिएन के कोषाध्यक्ष ने बताया कि खंभों पर तारे उलझने से आग लगती है, और यह घटना दूसरी बार हुई है।

Hapur News: सर्राफा बाजार में विद्युत पोल में लगी आग, मची अफरा तफरी

Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के सर्राफा बाजार में स्थित एक बिजली के पोल में मंगलवार को अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद पोल के आसपास की दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं रास्ता संकरा होने के कारण दमकल की गाड़ी को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, शहर के व्यस्त बाजार में से एक सर्राफा बाजार में मंगलवार को पोल पर लगे केबिल के तारों में आग लग गई। आग की लपटे काफी ऊंची ऊंची उठने लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और काफी संख्या में सर्राफा व्यापारी मौके पर पहुंचे। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास करते हुए कोतवाली और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन दमकल विभाग की बाइक पर सवार दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। डर था कि कहीं आग आसपास की दुकानों में न लगे। लेकिन उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग बुझने के बाद व्यापारियाें ने राहत की सांस ली。

आग लगने का कारण

सर्राफा एसोसिएन के कोषाध्यक्ष आयुष शर्मा ने बताया कि बिजली के खंभों पर विभिन्न केबिल कंपनियों के तारों का जाल लगने होने के कारण आग लगती है। इस खंभे पर दूसरी बार यह घटना हुई है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इस संबंध में जल्द एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान कराने की मांग करेगा। वहीं सीएफओ अजय कुमार शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आग लगने की घटना कहाँ हुई?
आग लगने की घटना कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में स्थित सर्राफा बाजार में हुई।
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