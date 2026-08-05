Hapur News: सर्राफा बाजार में विद्युत पोल में लगी आग, मची अफरा तफरी

Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के सर्राफा बाजार में स्थित एक बिजली के पोल में मंगलवार को अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद पोल के आसपास की दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं रास्ता संकरा होने के कारण दमकल की गाड़ी को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, शहर के व्यस्त बाजार में से एक सर्राफा बाजार में मंगलवार को पोल पर लगे केबिल के तारों में आग लग गई। आग की लपटे काफी ऊंची ऊंची उठने लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और काफी संख्या में सर्राफा व्यापारी मौके पर पहुंचे। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास करते हुए कोतवाली और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन दमकल विभाग की बाइक पर सवार दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। डर था कि कहीं आग आसपास की दुकानों में न लगे। लेकिन उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग बुझने के बाद व्यापारियाें ने राहत की सांस ली。