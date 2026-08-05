Hapur News: कांवड़ मार्ग पर मूढे की झोपड़ी में लगी आग
Hapur News: ब्रजघाट में सोमवार रात अयूब की मूढों की दुकान में संदिग्ध कारणों से आग लग गई। आग ने दुकान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। अग्निशामक टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
Hapur News: ब्रजघाट में कांवड़ मार्ग पर हाईवे किनारे स्थित एक मूढों की दुकान में सोमवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुकानदार अयूब को लगभग डेढ़ लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। पीड़ित अयूब की मूढों की दुकान में सोमवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखे बड़ी संख्या में मूढे और अन्य सामान जलने लगे, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेजी से फैलने के कारण वे सफल नहीं हो सके।
तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। दुकानदार अयूब ने बताया कि आग से उसकी दुकान में रखे मूढे और अन्य सामान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उन्हें प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब डेढ़ लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यस्त ब्रजघाट क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद आसपास के दुकानदारों को अग्नि सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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