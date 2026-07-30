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Hapur News: पड़ोसी युवक ने महिला से किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक महिला ने अपने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का पति दिल्ली में काम करता है और वह घर पर अकेली थी। पुलिस ने थाने में तहरीर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है।

Hapur News: पड़ोसी युवक ने महिला से किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

Hapur News: बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी महिला ने बताया कि उसका पति दिल्ली में काम करता है। वह दिल्ली में ही रहता है। पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक उसके आते जाते समय छेड़छाड़ करता है। पीड़िता ने बताया कि दो दिन पूर्व वह घर पर अकेली थी। तभी आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी इंद्रकात यादव ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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