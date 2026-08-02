Hapur News: औचक गन्ना समिति पहुंची सीडीओ, दफ्तर से नदारद मिलें कर्मचारी
Hapur News: धौलाना तहसील दिवस पर गन्ने के भुगतान न मिलने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने जांच की। उन्होंने सहकारी गन्ना समिति का औचक निरीक्षण किया, जहां कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। किसानों ने प्रशंसा की।
Hapur News: धौलाना तहसील दिवस के दौरान किसानों द्वारा गन्ने का रुका हुआ भुगतान न मिलने की गंभीर शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने तत्काल कड़ा रुख अपनाया। शिकायत का संज्ञान लेते हुए श्रुति शर्मा सीडीओ खुद धौलाना स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति लि. धौलाना के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने मौके पर पहुंच गईं। जब सीडीओ समिति के कार्यालय में पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गईं। कार्यालय के लगभग सभी कर्मचारी एक साथ ड्यूटी से नदारद और छुट्टी पर मिले।इस पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब-तलब किया कि आखिर सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर कैसे जा सकते हैं।
उन्होंने गैरहाजिर कर्मचारियों पर तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण मांगने के आदेश दिए। कार्यालय परिसर में निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने वहां मौजूद किसानों से सीधी बात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि गन्ने के बकाया भुगतान और किसानों की अन्य सभी लंबित शिकायतों का तुरंत के तुरंत (तत्काल) निस्तारण किया जाए। किसानों के कार्यों और समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के दौरान किसान मांगे सिंह, रविंदर सिंह समेत कई अन्य स्थानीय किसान भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों ने सीडीओ के इस त्वरित एक्शन और खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के कदम की सराहना की।
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