Hapur News: बिजलीघर पर किसानों का धरना, ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने की मांग
Hapur News: उबारपुर बिजलीघर के पास शुक्रवार को किसान मजदूर संगठन के तत्वावधान में प्रदर्शन हुआ। किसानों ने गांव मोड़ी में ट्रांसफार्मर लगातार फुंकने की समस्या को लेकर नारेबाजी की और अधिकारियों पर आरोप लगाए। उन्होंने 250 केवीए ट्रांसफार्मर की मांग की और चेतावनी दी कि अगर समस्या हल नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
Hapur News: थाना क्षेत्र के उबारपुर बिजलीघर पर शुक्रवार को किसान मजदूर संगठन के तत्वावधान में पदाधिकारी और सदस्यों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों ने गांव मोड़ी में बार-बार ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या को लेकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों पर लापरवाही व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसानों का कहना था कि गांव में लगा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर बढ़ते विद्युत भार के मुकाबले पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण वह लगातार फुंक जाता है। इससे ग्रामीणों और किसानों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा खेती-किसानी सहित दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धरने के दौरान किसानों ने गांव मोड़ी में 100 केवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 250 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है।
संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो किसान बिजलीघर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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