Hapur News: किसानों की मांग को लेकर दिया ज्ञापन
Hapur News: भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन के जिला अध्यक्ष अमित त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि सिंभावली शुगर मिल के बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर संगठन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
Hapur News: भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन के जिला अध्यक्ष अमित त्यागी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी श्रीराम सिंह के माध्यम से जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में किसानों की समस्या का निस्तारण करने की मांग की गई। संगठन के जिलाध्यक्ष अमित त्यागी ने बताया कि ज्ञापन में उल्लेख किया है कि सिंभावली शुगर मिल ग्रुप सिम्भावली के एनसीएलटी कोर्ट के आदेशानुसार शुगर मिल ग्रुप सेल बिक्री ( निलामी ) जो सीओसी कमेटी बनी है उस सीओसी कमेटी किसान प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाये। क्योंकि 340 करोड़ रुपये के लगभग किसानो का भी बकाया भुगतान शुगर मिल ग्रुप व गन्ना समितियो पर बाकी है।
इसके अलावा किसानों की अन्य समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर शुभान फारूकी, डाक्टर आदिल त्यागी, समीर खान, ब्रजमोहन त्यागी आदि मौजूद रहें।
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