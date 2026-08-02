Hapur News: छिजारसी टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा, प्रदर्शन से यातायात व्यवस्था प्रभावित
Hapur News: पिलखुवा, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा पर शनिवार को किसान संगठन के पदाधिकारियों और टोल कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उत
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा पर शनिवार को किसान संगठन के पदाधिकारियों और टोल कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और किसान संगठन के जिला अध्यक्ष जीते चौहान अपने समर्थकों के साथ टोल परिसर में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार और टोल व्यवस्था के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, जिससे मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल टोल प्लाजा पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने किसान नेताओं और टोल प्रबंधन के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया।
काफी देर तक चली वार्ता के बाद माहौल सामान्य हुआ। प्रदर्शन के दौरान टोल प्लाजा पर कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में हालात नियंत्रण में रहे।
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