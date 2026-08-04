Hapur News: संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट कर घायल करने का आरोप

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कनिया कल्याणपुर में संपत्ति को लेकर एक ही परिवार के दो भाईयों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरे पक्ष ने भी न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कनिया कल्याणपुर में संपत्ति को लेकर एक ही परिवार के दो भाईयों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सात लोगों को नामजद करते हुए न्यायालय के आदेश पर बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि दूसरे पक्ष ने भी न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिवार का विवाद बाबूगढ़ थाने में गांव कनिया कल्याणपुर निवासी आकाश शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि गांव में उनका पैतृक मकान है। जिसमें माता-पिता, पत्नी व बच्चों के अलावा भाई और भाभी रहते हैं। बुजुर्गों के पारिवारिक बंटवारे में यह मकान उसके पिता उदयराज शर्मा के हिस्से में आया। इसके बाद उन्होंने मकान बनवाया। उसके सगे चाचा हाल निवासी राधेश्याम पार्क दिल्ली निवासी राजकुमार शर्मा कुछ दिनों से परिवार सहित गांव में आए हुए हैं। चाचा और उनके मकान का एक ही गेट है। इस गेट को उसके द्वारा लगवाया गया था। वर्ष 2013 में उसके चाचा राजकुमार शर्मा ने करीब 150 गज भूमि इसी भूमि से अपने हिस्से को अपने बड़े भाई सुभाष चंद को दे दी। उनकी दीवार अलग है। पीड़ित का आरोप है कि अब उसके चाचा राजकुमार शर्मा उसके हिस्से के मकान को जबरन कब्जा करना चाहते हैं।

आरोप और प्रतिक्रिया आरोप है कि 28 जून को उसके चाचा राजकुमार शर्मा, उनका पुत्र तनुज उर्फ वकील, दूसरे चाचा ताराचंद, ताराचंद के पुत्र राहुल उर्फ सोनू, कपिल उर्फ मोनू, ताऊ सुभाष चंद, सुभाष चंद के पुत्र योगेश उर्फ बॉबी, वीरेंद्र उर्फ बीनू अपने साथ जेसीबी, 15 बाउंसर और 30-40 मिस्त्रियों के साथ में उसके घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपी ने उसके मकान की ईंट उखाड़ दी और मकान तोड़ने का प्रयास किया। जब पीड़ित ने ऐसा करने का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। शोर सुनकर उसकी मां मौके पर आईं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने उसकी मां के गले में धोती से फंदा लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दूसरे पक्ष का मुकदमा वहीं, दूसरे पक्ष के गांव कनिया कल्याणपुर निवासी राजकुमार शर्मा ने भी न्यायालय के आदेश पर उदयराज, मनोज, भारत, आकाश और अभिषेक के खिलाफ बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया है कि उनका भाई उदयराज व मनोज पारिवारिक कारणों से उससे व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। पीड़ित 28 जून को अपने पुत्र तनुज व पुत्रवधू उषा शर्मा के साथ गांव में आया हुआ था। मकान के अगले हिस्से में फर्श पर टाइल्स लगवाने के लिए वह मिस्त्री बुलाकर नपाई-तुलाई कराई थी। इसी बात को लेकर उदयराज व मनोज के साथ-साथ उनके पुत्रों भारत, आकाश और अभिषेक ने उनके पुत्र तनुज के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने के लिए आई पुत्रवधू और उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने उनकी पुत्रवधू के साथ अभद्रता, अश्लील हरकत की। जिसमें उसके कपड़े भी फट गए।

पुलिस कार्रवाई बाबूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।