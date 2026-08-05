Hapur News: युवती का फोटो लगाकर बनाई फर्जी आईडी
Hapur News: हापुड़ में एक युवती की फर्जी आइडी बना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। पीड़िता ने आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत की, जिसने उसे अभद्रता का सामना कराना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।
Hapur News: हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक युवती की फर्जी आइडी बनाकर उसपर उसका फोटो लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने आरोपी महिला से इसकी शिकायत की। आरोप है कि आरोपी महिला ने पीड़िता के साथ अभद्रता की। अब युवती ने अारोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर के एक मोहल्ला निवासी युवती ने बताया कि उसकी फर्जी आइडी बनाकर और उसका फोटो लगाकर बदनाम करने के उद्देश्य से जनपद मेरठ के गोकुलपुर कमालपुर मेडिकल कॉलेज निवासी सुनामी उर्फ भारती इस आइडी का संचालन कर रही है।
जब युवती को इस बात की जानकारी हुई तो उसने आरोपी महिला से बातचीत करने की कोशिश की। जिस पर आरोपी महिला ने उसके साथ अभद्रता कर दी।थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा।---------
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