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Hapur News: शिवालयों पर सावन के पहले सोमवार को कड़ी रही सुरक्षा व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: सावन के पहले सोमवार को जनपद के शिवालयों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों में पुलिस तैनात रही। प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया।

Hapur News: शिवालयों पर सावन के पहले सोमवार को कड़ी रही सुरक्षा व्यवस्था

Hapur News: सावन के पहले सोमवार को जनपद के प्रमुख शिवालयों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पुलिस के जवान संदिग्ध लोगों पर पैनी निगाह रखे हुए थे, हालांकि कोई संदिग्ध नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी की गई। पुलिस अधिकारियों ने भी समय समय पर शिवालयों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सावन माह में शिवभक्त शिवालयों में जाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सावन के सोमवारों को शिवालयों पर काफी भीड़ रहती है। इसको लकेर पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया था। सोमवार सुबह से ही शिवालयों पर पुलिस टीम तैनात हो गई थी।

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प्रमुख सबली मंदिर पर पुलिस का सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। पुलिस टीम ने श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्किंग में खड़ा करा दिया था। वाहनों के मंदिर के मुख्य द्वार पर नहीं जाने दिया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार संदिग्धों पर निगाह रखी जा रही थी।बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचा शुरू हो गया था। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार पुलिस टीम के साथ मंदिर में मौजूद रहे। इसके अलावा पिलखुवा स्थित चंडी मंदिर, शिव मंदिर दहपा, कल्याणेश्रवर महादेव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर, नक्का कुआं गढ़मुक्तेश्वर शिव मंदिर, सिंभावली में ग्राम दत्तियाना स्थित भूतेश्वर शिव मंदिर में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे।

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