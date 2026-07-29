Hapur News: कांवड़ यात्राः शिवभक्तों की सेवा और सुरक्षा का तैयार किया मास्टर प्लान

Hapur News: श्रावण कांवड़ यात्रा को शांति, सुव्यवस्था और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। 300 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग और 100 जक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शाकाहारी भोजन का प्रबंध भी किया जाएगा।

Hapur News: श्रावण कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। कांवड़ मार्गों पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मार्ग में पड़ने वाले होटलों पर नो लहसुन और प्याज रहेगी। डीएम और एसपी ने बुधवार को संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का पूरा खाका मीडिया के सामने रखा है। जनपद में 300 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग को लेकर पुलिस ने 19 अस्थाई चौकी के अलावा 100 स्थानों पर बन रहे जक्शन को लेकर सुरक्षा कवच बना दिया। 100 स्थानों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रुम पुलिस मुख्यालय बना दिया गया है। पूरे जनपद से गुजरने वाले प्रत्येक कांवडियां-पुलिस तथा अन्य गतिविधियों पर पुलिस की नजर रहेगी। कांवड़ यात्रा में 380 ग्राम सुरक्षा समितियां, 301 पुलिस मित्र, 191 सिविल डिफेंस सदस्य, 321 वाॅलिंटियर्स और सोशल मीडिया पर सही सूचनाएं साझा करने के लिए डिजिटल वाॅलिंटियर्स भी पुलिस का सहयोग करेंगे。

सुरक्षा और सुविधा का मास्टर प्लान कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि बताया कि कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और क्यूआर कोड प्रणाली का सहारा लिया जाएगा। जनपद में कांवड़ मार्ग और उसके आसपास के दृष्टिकोण में 56 संवेदनशील स्थान, कांवड़ मार्ग पर पड़े वाले अन्य धर्मों के 69 स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। श्रद्धालुओं की धर्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली 237 मीट की दुकानो को यात्रा की अवधि में दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मार्ग पर पड़ने वाले 99 होटलों और ढाबों के संचालकों से वार्ता कर शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसने और लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करने कि हिदायत दी है।

तकनीक का उपयोग और आपात प्रबंधन उन्होंने बताया कि कांवड़ मार्ग स्थित 87 मोटर मैकेनिक, 79 टायर पंक्चर की दुकानों की सूची तैयार कर उन्हें क्यूआर कोड से जोड़ दिया है। जगह जगह क्यू आर कोड प्रदर्शित किया जाएगा। आपात स्थित से निपटने के लिए 24 क्रेन और 31 जेसीबी मशीनें विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगी। 281 डीजे संचालकों के साथ बैठकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ा तो कार्रवाई होगी। 66 कांवड़ संघों और समितियों से संवाद किया जा चुकी है। 146 कांवड़ शिविरों के माध्यम से शिवभक्तों के विश्राम और भोजन की व्यवस्था रहेगी। जनपद में मुख्य रूप से दो डायवर्जन पाइंटेस हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर किसी तरह की बाधा आती है तो वह पुराने एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया जाए। वैकल्पिक मार्गों को भी चिंहित किया गया। शहर के अन्दर वन वे व्यवस्था की गई है। रूट डायवर्जन के लिए प्लान तैयार कर लिया है। जिसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। सख्ती से रूट डायवर्जन का पालन कराया जाएगा। इस मौके पर डीएम कविता मीना भी मौजूद रही।

जंक्शन स्पॉट और निगरानी --------

300 किमी में 100 जक्शन

जिले में कांवड़ मार्ग 300 किलोमीटर के अंदर 100 स्थान ऐसे चिंहित किए गए हैं। जहां पर आपस में मार्ग मिलकर जक्शन बन रहा है। एसपी ज्ञानेन्जय सिंह ने बताया है कि ऐसे चिंहित स्थानों पर पर बने जक्शन पर इंटीग्रेटीड सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जा रहे हैं।

गंगा पुल पर निगरानी मुरादाबाद से मेरठ के लिए गंगा पुल पर दोनों तरफ पुलिस बल तैनात रहेगा। सादी वर्दी और कांवड़ियों की ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।