Hapur News: शिवरात्रि पर प्रमुख शिवालयों पर साफ सफाई व्यवस्था होगी दुरुस्त

Hapur News: हापुड़। इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों और आम शिवभक्तों को प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका परिषद हापुड़ ने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिवालयों में साफ-सफाई को पुख्ता रखने के लिए आठ-आठ घंटे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा मंदिर मार्गों पर पानी व कली चूने का छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर आदि की व्यवस्था रहेगी। आगामी 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शहर व देहात के प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। कई मंदिरों के बाहर मेला भी भरा जाता है, जहां भक्तों के लिए फूल, फल, मिष्ठान के अलावा बच्चों के लिए खेल-खिलौने भी बेचे जाते है। इससे कई बार मंदिर मार्गों पर गंदगी हो जाती है। इसलिए इस बार तत्काल गंदगी से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मार्गों पर ड्यूटी रहेगी。