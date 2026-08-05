Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: शिवरात्रि पर प्रमुख शिवालयों पर साफ सफाई व्यवस्था होगी दुरुस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: हापुड़। इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों और आम शिवभक्तों को प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका परिषद हापुड़ ने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी, पानी व कली चूने का छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाएगी।

Hapur News: शिवरात्रि पर प्रमुख शिवालयों पर साफ सफाई व्यवस्था होगी दुरुस्त

Hapur News: हापुड़। इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों और आम शिवभक्तों को प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका परिषद हापुड़ ने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिवालयों में साफ-सफाई को पुख्ता रखने के लिए आठ-आठ घंटे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा मंदिर मार्गों पर पानी व कली चूने का छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर आदि की व्यवस्था रहेगी। आगामी 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शहर व देहात के प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। कई मंदिरों के बाहर मेला भी भरा जाता है, जहां भक्तों के लिए फूल, फल, मिष्ठान के अलावा बच्चों के लिए खेल-खिलौने भी बेचे जाते है। इससे कई बार मंदिर मार्गों पर गंदगी हो जाती है। इसलिए इस बार तत्काल गंदगी से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मार्गों पर ड्यूटी रहेगी。

ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ यात्रा:कक्षा 12वीं तक के स्कूल 7 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे

गंदगी हटाने की व्यवस्था

वह कांवड़ मार्ग पर होने वाली गंदगी को तत्काल हटाकर लोगों को स्वच्छ वातावरण देने का काम करेंगे। इसके अलावा पोस्टर लगाकर लोगों को गंदगी न फैलाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। वहीं मंदिर मार्गों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा, साथ ही कली चूना भी डाला जाएगा। उधर, प्राचीन व प्रमुख मंदिरों के बाहर पालिका द्वारा मोबाइल टॉयलेट व पानी का टैंकर भी खड़ा कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं व कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

ये भी पढ़ें:Bagpat News: पुरामहादेव मंदिर पर कावंड़ियों का आना हुआ शुरू

अधिशासी अधिकारी का बयान

बोले अधिशासी अधिकारी:शिवरात्रि से पहले ही नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कांवड़ मार्गों पर ड्यूटी करेंगे। आठ-आठ घंटे की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट व स्वच्छ पानी के लिए पानी के टेंकर लगवाए जाएंगे। किसी तरह की आम भक्तों व कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नपा

सामान्य प्रश्न

इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों को कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी?
नगर पालिका परिषद हापुड़ ने कांवड़ियों और आम शिवभक्तों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की तैयारी की है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी, पानी व कली चूने का छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट, और पानी के टैंकर शामिल हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।