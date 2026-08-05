Hapur News: शिवरात्रि पर प्रमुख शिवालयों पर साफ सफाई व्यवस्था होगी दुरुस्त
Hapur News: हापुड़। इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों और आम शिवभक्तों को प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका परिषद हापुड़ ने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी, पानी व कली चूने का छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाएगी।
Hapur News: हापुड़। इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों और आम शिवभक्तों को प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका परिषद हापुड़ ने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिवालयों में साफ-सफाई को पुख्ता रखने के लिए आठ-आठ घंटे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा मंदिर मार्गों पर पानी व कली चूने का छिड़काव, मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर आदि की व्यवस्था रहेगी। आगामी 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शहर व देहात के प्रमुख व प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। कई मंदिरों के बाहर मेला भी भरा जाता है, जहां भक्तों के लिए फूल, फल, मिष्ठान के अलावा बच्चों के लिए खेल-खिलौने भी बेचे जाते है। इससे कई बार मंदिर मार्गों पर गंदगी हो जाती है। इसलिए इस बार तत्काल गंदगी से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मार्गों पर ड्यूटी रहेगी。
गंदगी हटाने की व्यवस्था
वह कांवड़ मार्ग पर होने वाली गंदगी को तत्काल हटाकर लोगों को स्वच्छ वातावरण देने का काम करेंगे। इसके अलावा पोस्टर लगाकर लोगों को गंदगी न फैलाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। वहीं मंदिर मार्गों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा, साथ ही कली चूना भी डाला जाएगा। उधर, प्राचीन व प्रमुख मंदिरों के बाहर पालिका द्वारा मोबाइल टॉयलेट व पानी का टैंकर भी खड़ा कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं व कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो।
अधिशासी अधिकारी का बयान
बोले अधिशासी अधिकारी:शिवरात्रि से पहले ही नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कांवड़ मार्गों पर ड्यूटी करेंगे। आठ-आठ घंटे की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट व स्वच्छ पानी के लिए पानी के टेंकर लगवाए जाएंगे। किसी तरह की आम भक्तों व कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नपा
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