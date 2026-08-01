Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: शहर के लोगों को छोटी ई-रिक्शा एंबुलेंस की मिली सौगात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: हापुड़ में रोटरी क्लब प्लेटिनम और रोटरी क्लब एलीट की ओर से ई-रिक्शा एंबुलेंस का उद्घाटन किया गया। यह एंबुलेंस मरीजों को नि:शुल्क सुविधा प्रदान करेगी, विशेषकर उन स्थानों पर जहां बड़ी एंबुलेंस नहीं जा सकती। उद्घाटन सीएमओ डॉ. किशोर कुमार आहुजा ने किया।

Hapur News: शहर के लोगों को छोटी ई-रिक्शा एंबुलेंस की मिली सौगात

Hapur News: शहर के लोगों को रोटरी क्लब प्लेटिनम एवं रोटरी क्लब एलीट हापुड़ के संयुक्त सौजन्य से ई-रिक्शा एंबुलेंस की सौगात दी गई है। शुक्रवार को कोठी गेट स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय से सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने हरी झंडी दिखाकर ई-रिक्शा एंबुलेंस का उद्घाटन किया। उक्त ई-रिक्शा एंबुलेंस में मरीजों को नि:शुल्क सुविधा मिलेगी। हापुड़ शहर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बड़ी एंबुलेंस नहीं जा सकती है। ऐसे मरीजों की परेशानी को देखते हुए रोटरी क्लब प्लेटिनम एवं रोटरी क्लब एलीट हापुड़ के संयुक्त सौजन्य से ई रिक्शा एंबुलेंस की शहरवासियों को सौगात दी गई है। उक्त ई रिक्शा एंबुलेंस से शहर के मरीजों को लाभ मिलेगा।

शुक्रवार को राजकीय महिला चिकित्सालय के परिसर से सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा एंबुलेंस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने सीएमओ का स्वागत भी किया। सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने कहा कि ई रिक्शा एंबुलेंस से मरीजों को लाभ मिलेगा। उन्होंने क्लब के पदाधिकारियों का आभार जताया। इस दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ.योगेश गुप्ता, अस्पताल के इंचार्ज डॉ.राकेश यादव, डॉ.प्रियंक अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, पारित अग्रवाल, सचिन गुप्ता, विनीत जिंदल, वैभव गुप्ता, संदीप अग्रवाल मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News E-rickshaw Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।