Hapur News: शहर के लोगों को छोटी ई-रिक्शा एंबुलेंस की मिली सौगात
Hapur News: हापुड़ में रोटरी क्लब प्लेटिनम और रोटरी क्लब एलीट की ओर से ई-रिक्शा एंबुलेंस का उद्घाटन किया गया। यह एंबुलेंस मरीजों को नि:शुल्क सुविधा प्रदान करेगी, विशेषकर उन स्थानों पर जहां बड़ी एंबुलेंस नहीं जा सकती। उद्घाटन सीएमओ डॉ. किशोर कुमार आहुजा ने किया।
Hapur News: शहर के लोगों को रोटरी क्लब प्लेटिनम एवं रोटरी क्लब एलीट हापुड़ के संयुक्त सौजन्य से ई-रिक्शा एंबुलेंस की सौगात दी गई है। शुक्रवार को कोठी गेट स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय से सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने हरी झंडी दिखाकर ई-रिक्शा एंबुलेंस का उद्घाटन किया। उक्त ई-रिक्शा एंबुलेंस में मरीजों को नि:शुल्क सुविधा मिलेगी। हापुड़ शहर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बड़ी एंबुलेंस नहीं जा सकती है। ऐसे मरीजों की परेशानी को देखते हुए रोटरी क्लब प्लेटिनम एवं रोटरी क्लब एलीट हापुड़ के संयुक्त सौजन्य से ई रिक्शा एंबुलेंस की शहरवासियों को सौगात दी गई है। उक्त ई रिक्शा एंबुलेंस से शहर के मरीजों को लाभ मिलेगा।
शुक्रवार को राजकीय महिला चिकित्सालय के परिसर से सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा एंबुलेंस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने सीएमओ का स्वागत भी किया। सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने कहा कि ई रिक्शा एंबुलेंस से मरीजों को लाभ मिलेगा। उन्होंने क्लब के पदाधिकारियों का आभार जताया। इस दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ.योगेश गुप्ता, अस्पताल के इंचार्ज डॉ.राकेश यादव, डॉ.प्रियंक अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, पारित अग्रवाल, सचिन गुप्ता, विनीत जिंदल, वैभव गुप्ता, संदीप अग्रवाल मौजूद रहे।
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