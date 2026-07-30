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Hapur News: अंधकार से निकालकर ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं गुरू:सुशांत तोमर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: दिल्ली रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा वाले हैं ग्रुप द्वारा श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दिव्य दरबार आयोजित किया गया। गुरु सुशांत तोमर महाराज ने श्रद्धालुओं को गुरु का महत्व बताया। आयोजन में भजन, आशीर्वाद और प्रसाद वितरण हुआ। विधायक विजयपाल आढ़ती भी शामिल हुए।

Hapur News: अंधकार से निकालकर ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं गुरू:सुशांत तोमर

Hapur News: दिल्ली रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में हम बाबा वाले हैं, ग्रुप द्वारा श्रीराम भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के एक दिव्य एवं भव्य दरबार का आयोजन हुआ। जिसमें भक्ति और श्रद्धा से सरोबार उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु सुशांत तोमर महाराज के सानिध्य में पहुंचकर गुरु आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान गुरु सुशांत तोमर ने उपस्थित भक्तों को गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए कहा कि गुरु ही वह प्रकाश पुंज हैं जो मानव जीवन को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं।

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गुरु का महत्व

उन्होंने कहा कि श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की कृपा और गुरु का मार्गदर्शन जिस साधक को प्राप्त हो जाए, उसके जीवन के सभी कष्ट, रोग और बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ईश्वर तुल्य गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। दरबार का शुभारंभ श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के दिव्य श्रृंगार एवं ज्योति प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात हम बाबा वाले हैं ग्रुप के कलाकारों एवं गायकों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक भजनों पर भक्त झूमने को मजबूर हो गए। सुबह से ही गुरु सुशांत तोमर से आशीर्वाद लेने और श्री बालाजी दरबार में माथा टेकने के लिए हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।

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कार्यक्रम का समापन

गुरुदेव ने सभी श्रद्धालुओं पर अपने आशीर्वचन बरसाए और प्रसाद वितरित किया। अंत में महाआरती का आयोजन हुआ। सभी भक्तों को विशाल भंडारे में प्रसाद बांटा गया। इस दौरान सहायक परिवहन विभाग से यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) हापुड़, चौधरी यशवीर सिंह राज्य मंत्री, अवनीश त्यागी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा,मनीष चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हापुड, पारस मलिक थाना प्रभारी हापुड़ देहात और शिवम पांडे मौजूद रहे。

-सदर विधायक ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया

हापुड़। विधानसभा क्षेत्र हापुड़ के अग्रसेन भवन में शुशांत तोमर के यहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी महाराज का दरबार सजाया गया। दरबार में सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने पहुंचकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु पूर्णिमा का आयोजन कहाँ किया गया था?
गुरु पूर्णिमा का आयोजन दिल्ली रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में किया गया था।
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