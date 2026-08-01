Hapur News: शाम ढलते ही शुरू हुआ सघन वाहन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों में मचा हड़कंप
Hapur News: धौलाना पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त रवैया अपनाया। शाम को पुलिस की टीम ने प्रमुख मार्गों और बाजारों में गहन वाहन चेकिंग और पैदल गश्त की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग जैसे नियमों का उल्लंघन शामिल था।
Hapur News: क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धौलाना पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शाम ढलते ही पुलिस टीम ने कस्बे के प्रमुख मार्गों, चौराहों और बाजार क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग और पैदल गश्त अभियान चलाया। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों और असमाजिक तत्वों में खलबली मच गई।अभियान के दौरान पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की गहनता से जांच की।नियमों का उल्लंघन: बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग और स्टंटबाजी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और मौके पर ही ई-चालान काटे गए।
दस्तावेज़ चेकिंग वाहनों के कागजात (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा) की जांच की गई।संदिग्धों पर नजर संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों और व्यक्तियों की रुकवाकर तलाशी ली गई।वाहन चेकिंग के साथ-साथ पुलिस टीम ने क्षेत्र के मुख्य बाजारों में पैदल मार्च भी किया। इस दौरान व्यापारियों और आम नागरिकों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा का अहसास कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया।क्षेत्र में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता से अपील है कि वे वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।