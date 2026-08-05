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Hapur News: शिवमहापुराण सुनने से पापों का होता है अंत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: गर के नक्का कुंआ मंदिर में शिव महापुराण कथा के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तजन अपने आराध्य भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे और आचार्य सुरेशदत्त ने शिव भक्ति के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भक्ति से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है।

Hapur News: शिवमहापुराण सुनने से पापों का होता है अंत

Hapur News: गर के नक्का कुंआ मंदिर में इन दिनों आस्था की जो लहर उमड़ी है, वह शब्दों में समेटना कठिन है। सावन माह के अंतर्गत चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन मंगलवार को मंदिर में भक्ति का ऐसा अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा कि पूरा वातावरण हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु अपने आराध्य भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचे और शिव महापुराण का श्रवण कर स्वयं को धन्य महसूस किया। कथा वाचक आचार्य सुरेशदत्त ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव पर विश्वास रखता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट शिव कृपा से क्षण भर में तिरोहित हो जाते हैं।

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उन्होंने बताया कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, इसलिए शिव भक्ति में लीन रहकर अच्छे कर्म करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार परिवार में किसी को रक्तचाप या मधुमेह जैसी बीमारी होने पर उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार यदि परिवार का कोई सदस्य भक्ति, सत्संग और सेवा के मार्ग पर चलता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को स्वर्ग समान बना देती है। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य महंत बराह गिरी, गजेंद्र गिरी, सत्यानंद गिरी, रामलाल भगत, विजेंद्र गुर्जर, चतर सिंह, कमलेश, सुनीता, ममता गुर्जर, वर्षा देवी, सोमवती देवी, करुणा भारद्वाज, राजा रानी, भागीरथी आदि मौजूद रहें।

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