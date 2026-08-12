Hapur News: दहपा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Hapur News: दहपा के महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। भक्तों ने जलाभिषेक और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। हर-हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय बन गया। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।
Hapur News: दहपा स्थित महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और गंगाजल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। मान्यता है कि दहपा के महादेव मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। इसी आस्था के चलते दूर-दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मंदिर में दिनभर पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी स्थानीय स्तर पर इंतजाम किए गए।
श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।
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