Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: सावन के पहले सोमवार को शिवमयी हुआ हापुड़, जलाभिषेक को उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: सावन के पहले सोमवार को भक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। भक्तों ने बेलपत्र, भांग, दूध आदि से पूजा की और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। शिवालयों में पुलिस-प्रशासन की तैनाती रही। भक्तों ने उपवास रखकर और लाइन में लगकर पूजा अर्चना की। कई प्रसिद्ध मंदिरों में जलाभिषेक किया गया।

Hapur News: सावन के पहले सोमवार को शिवमयी हुआ हापुड़, जलाभिषेक को उमड़ी भीड़

Hapur News: सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए नगर व देहात के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, भांग, धूतरा, दूध आदि से विधि-विधान से पूजन किया। उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उधर शिवालयों में पुलिस-प्रशासन तैनात रहा। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। मंदिरों में लंबी-लंबी लाइन लग गई। अपनी बारी का इंतजार कर रहे भक्त हर-हर महादेव और बोल-बम-बम-बम के जयकारें लगाते रहे। भक्तों ने बेलपत्र, दूध, शहद, दही, भांग, धतूरा आदि से पूजा अर्चना की। जबकि कुछ शिव भक्तों ने पंचामृत का अभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने भगवान से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। इस दौरान शिवालय गूंज उठे。

ये भी पढ़ें:Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयघोष

भक्तों की उपासना

कुछ भक्तों ने दिनभर उपवास रखकर भगवान शिव की उपासना की। वहीं, प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी तैनात रहे। उन्होंने मंदिरों में महिला व पुरूषों के लिए लगी अलग-अलग बैरिकेडिंग से भक्तों को निकाला। ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। वहीं मंदिर समिति भी व्यवस्था बनाने में जुटी रही।

ये भी पढ़ें:सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

प्रसिद्ध मंदिरों में जलाभिषेक

इन प्रसिद्ध मंदिरों में हुआ जलाभिषेक:गांव सबली स्थित सबली महादेव मंदिर, छपकौली स्थित श्यामेश्वर महादेव मंदिर, दहपा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, दत्तियाना स्थित लाल मंदिर(भूतो वाला), नक्का कुंआ स्थित मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, तगासराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर, चंडी मंदिर, स्वर्ग आश्रम रोड स्थित चौराखी मंदिर आदि में भगवान शिव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा।

अनुसंधान प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को कितने भक्तों ने जलाभिषेक किया?
भक्तों का तांता लगा रहा।
ये भी पढ़ें:Hapur News: शिवालयों पर सावन के पहले सोमवार को कड़ी रही सुरक्षा व्यवस्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।