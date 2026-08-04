Hapur News: सावन के पहले सोमवार को शिवमयी हुआ हापुड़, जलाभिषेक को उमड़ी भीड़

Hapur News: सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए नगर व देहात के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, भांग, धूतरा, दूध आदि से विधि-विधान से पूजन किया। उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उधर शिवालयों में पुलिस-प्रशासन तैनात रहा। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। मंदिरों में लंबी-लंबी लाइन लग गई। अपनी बारी का इंतजार कर रहे भक्त हर-हर महादेव और बोल-बम-बम-बम के जयकारें लगाते रहे। भक्तों ने बेलपत्र, दूध, शहद, दही, भांग, धतूरा आदि से पूजा अर्चना की। जबकि कुछ शिव भक्तों ने पंचामृत का अभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने भगवान से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। इस दौरान शिवालय गूंज उठे。