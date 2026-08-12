Hapur News: बारिश में भी नहीं डिगा उत्साह डाकवर का फूल बरसाकर किया जोरदार स्वागत
Hapur News: सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों का स्वागत किया गया। प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने उन्हें फूलों से सम्मानित किया। मौसम के खराब होने के बावजूद भक्तों का उत्साह बरकरार रहा। कांवड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई।
Hapur News: सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार एवं पावन नदियों से गंगाजल लेकर आ रहे डाक कांवड़ियों की सेवा और स्वागत का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में वरिष्ठ समाजसेवी प्रताप सिंह चौहान की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने डाक कांवड़ यात्रियों के दल का पुष्पवर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। मौसम के बदलते मिजाज और तेज बारिश के बावजूद भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जैसे ही डाक कांवड़ियों का जत्था पहुँचा, प्रताप सिंह चौहान और उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की वर्षा कर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे लगाए।
स्वागत समारोह
स्वागत समारोह के दौरान प्रताप सिंह चौहान ने डाक कांवड़ियों के दल को स्मृति चिह्न (ट्रॉफी) प्रदान कर उनकी कठिन साधना का सम्मान किया। कांवड़ियों के पैर धोने और उन्हें जलपान कराने के साथ-साथ उनकी सकुशल यात्रा की कामना की गई। डाक कांवड़ यात्रा अत्यंत कठिन, अनुशासित और भक्तिमय साधना है। बिना रुके लगातार दौड़ते हुए जल लाना युवाओं की असीम श्रद्धा और इच्छाशक्ति को दर्शाता है। हमारी सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं को सहेजने में युवाओं का यह योगदान सराहनीय है।
- प्रताप सिंह चौहान
युवाओं का उत्साह
शिव मंदिर परिसर के समीप आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में डाक कांवड़ ला रहे युवाओं में भी भारी उत्साह देखा गया। कांवड़ियों ने बताया कि स्थानीय लोगों और समाजसेवियों द्वारा दिए गए इस मान-सम्मान से उनकी पूरी थकावट दूर हो जाती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।