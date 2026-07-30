Hapur News: जर्जर खंभे दे रहे हादसे को न्यौता
Hapur News: गंगा नगरी के रेलवे रोड और सिंभावली में जर्जर विद्युत खंभे कांवड़ियों के लिए खतरा बन सकते हैं। सावन मास की कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। कई बार विद्युत विभाग को शिकायतें होने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली गई है।
Hapur News: गंगा नगरी के रेलवे रोड और सिंभावली में पुराने हाईवे के पास जर्जर विद्युत खंभे कांवड़ियों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकते हैं, क्योंकि अंदर से जड़ गलने पर कई खम्भे जमीन की तरफ झुककर टिके होने से कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। गुरुवार को सावन मास की कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी शिवरात्रि पर 11 अगस्त को भगवान भोले का जलाभिषेक होना है। हरिद्वार गोमुख गंगोत्री जैसे दुर्लभ पर्वतीय स्थलों से जुड़ी कावड़ यात्रा शिवरात्रि को संपन्न हो जाती है। परंतु बृजघाट गंगा नगरी में कावड़ यात्रा पूरे महीने चलती रहती है। कावड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, निर्बाध और जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से सीएम योगी लगातार खड़े निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं की स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी विद्युत निगम खुली लापरवाही से बाहर आने को तैयार नहीं है। बृजघाट के रेलवे रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ है, जिससे कई मोहल्लों में सप्लाई जाती है। इसके पास में ही एक जर्जर बिजली का खंभा भी है, जो जमीन के अंदर से पूरी तरह गल कर टूट गया है। खंभा जमीन के ऊपर हवा में झूला हुआ है। विद्युत तारों के भार से खंभा एक साइड में झुक गया है, जिसे ऊपर से दोनों साइड से बड़े रस्सों से बांधकर रोका गया है। इसके अलावा सिंभावली के पुराने हापुड़ रोड पर भी एक जर्जर बिजली का खंभा हादसों को न्यौता दे रहा है। एयर फोर्स के रिटायर अधिकारी मनवीर सिंह, भारतीय थल सेवा के रिटायर्ड अधिकारी सरदार राजेंद्र सिंह ओलख, व्यापारी नेता जितेंद्र गोयल ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान न निकलने रोजमर्रा के साथ ही इन दोनों कावड़ यात्रा के दौरान कोई बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। एसडीओ दिनेश कुमार का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी हादसा न हो पाए इसको लेकर व्यापक तैयारी कर ली गई है। खंभों पर करंट न उतर पाए इसको लेकर पॉलिथीन लपेट दी गई है। जर्जर तार और खाबो को बदलने का कार्य भी कराया जा रहा है।
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