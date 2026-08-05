Hapur News: व्यक्ति के खाते से उड़ाई 98 हजार की नकदी
Hapur News: साइबर ठगों ने जयकिशन के बैंक खाते से 98 हजार रुपये उड़ा लिए। जयकिशन ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके खाता सील करवाया। शिकायत के बाद पुलिस की जांच शुरू हो गई है। उनका पैसा अज्ञात व्यक्ति के खाते में जाने की जानकारी मिली।
Hapur News: साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के बैंक खात से 98 हजार रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने तहरीर पर मामले की छानबीन शुरू की है। नगर कोतवाली में दी गई शिकायत में नगर के छोटा बाजार निवासी जयकिशन ने बताया कि उनका बैंक खाता नगर के बैंक में संचालित है। देर शाम 06:18 बजे उनके मोबाइल नंबर पर 98 हजार रुपये यूपीआई से निकलने का संदेश आया। उन्होंने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खाता सील करवा दिया। इसके बाद साइकर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। बैंक स्टेटमेंट चेक करने पर पता चला कि वह रुपये अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में गए हैं।
कोतवाल देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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