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Hapur News: गंगनहर में दिखाई दिए चार मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: मंगलवार को थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के सलाई गांव स्थित मध्य गंगनहर में चार मगरमच्छ दिखाई दिए। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग को सूचना देने के बावजूद अधिकारी मौके पर देर से पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मगरमच्छों को पकड़ने की मांग की है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।

गंगनहर में दिखाई दिए चार मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत
गंगनहर में दिखाई दिए चार मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के सलाई गांव स्थित मध्य गंगनहर में मंगलवार को चार मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छों को देखने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को दी, लेकिन काफी देर तक विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्राम प्रधान काठीखेड़ा देवा ने बताया कि मंगलवार को कुछ लोग सलाई और काठीखेड़ा के बीच मध्य गंगनहर के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर नहर में मौजूद चार मगरमच्छों पर पड़ी। मगरमच्छों को देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को मामले की जानकारी दी। काफी देर तक विभाग के अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीण वापस लौट गए。

ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी नहर में एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया था। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मगरमच्छों को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है, ताकि गांव के लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो और उन्हें राहत मिल सके।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों ने वन विभाग को कब सूचना दी?
ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को दी।
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