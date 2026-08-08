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Hapur News: छपकौली नहर के पास दिखा मगरमच्छ, मची अफरा तफरी

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली के पास मध्य गंग नहर में एक मगरमच्छ दिखाई देने से अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन ने नाव और गोताखोर तैनात किए हैं। वन विभाग की टीम मगरमच्छ की तलाश कर रही है। जल्द ही मगरमच्छ को पकड़े जाने की उम्मीद है।

Hapur News: छपकौली नहर के पास दिखा मगरमच्छ, मची अफरा तफरी

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम छपकौली से निकल रही मध्य गंग नहर के पास शनिवार को एक मगरमच्छ दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई। गोताखोरों को यह मगरमच्छ दिखाई दिया, तब जाकर मामले की जानकारी हो सके। छपकौली नहर के पास ही प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। जहां शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में कांवड़ियां और श्रद्धालु जलाभिषेक किया जाएगा। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची और मगरमच्छ की तलाश में जुट गए हैं। टीम का दावा है कि जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ा जाेगा। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली के पास से मध्य गंग नहर जाती है। इस नहर के पास प्राचीन शिवालय हैं। जहां हजारों की संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालुओं शिवरात्रि पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। सावन मास चल रहा है और कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गांव छपकौली से निकल रही मध्य गंग नहर में इस समय काफी पानी चल रहा है।

मगरमच्छ की खोज

नहर में कोई डूबने की घटना न हो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक नाव और गोताखोर तैनात कर रखे है। सोमवार की सुबह नाव में गोताखोर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें नहर के किनारे पटरी पर एक मगरमच्छ दिखाई दिया। गोताखोरों ने इसकी सूचना तुरंत थाना प्रभारी प्रवीन कुमार को दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान पता चला कि मगरमच्छ हाफिजपुर की तरफ नहर में चला गया है। जिसकी तलाश की जा रही है। डीएफओ गौतम सिंह ने बताया कि प्रयास है कि जल्द ही मगरमच्छ का रेस्कूय कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है। वहीं थाना प्रभारी बाबूगढ़ प्रवीन कुमार का कहना है कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है। टीम मगरमच्छ की तलाश कर रही है।

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सामान्य प्रश्न

बाबूगढ़ में मगरमच्छ कब दिखाई दिया?
बाबूगढ़ में मगरमच्छ शनिवार को दिखाई दिया।
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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