Hapur News: दंपति को मारपीट कर किया घायल
Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला चंद्रलोक कालोनी में पड़ोसियों ने दंपति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देक
Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला चंद्रलोक कालोनी में पड़ोसियों ने दंपति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला चंद्रलोक कालोनी निवासी शारदा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि 2 जुलाई की रात को उसके पड़ोसी किशन, मोहित, अमित, नरेश ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए अपशब्द कहते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। इस विवाद में पीड़िता के पति अजय को भी मारपीट कर घायल कर दिया।
आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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