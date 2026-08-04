Hapur News: महाराणा प्रताप की परम्परा आज भी निभा रहे हैं गांव

Hapur News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 60 गांवों में महाराणा प्रताप द्वारा स्थापित परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है। छड़ी का पूजन और 54 दिनों तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस परंपरा का उद्देश्य भगवान गोरखनाथ को प्रसन्न करके सभी को एकजुट करना है। इसका आरंभ ठाकुर विजय सिंह द्वारा किया गया।

Hapur News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 60 गांव आज भी महाराणा प्रताप द्वारा सावन महीने के पंचमी को की गई परंपरा को निभा रहे हैं। जिसका आज विधिवत शुभारम्भ महाराणा प्रताप के वंशजों ने किया है। छड़ी का पूजन कर उसको रवाना कर दिया गया है। जो छड़ी अब 54 दिनों तक घूमनती रहेगी और इस दौरान एक मेले का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेट युग में पहुंच चुकी युवा पीढी आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 60 गांवों में 1500 साल पुरानी परम्परा को निभाती आ रही है। महाराणा प्रताप के वंशजों के घर पर सावन महीने की पंचमी को पूजने वाली छड़ी का पूजन 60 गांवों के संस्थापक रहे ठाकुर दुर्गा सिंह के घर विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण के बीच किया गया。

महाराणा प्रताप की परंपरा का महत्व महाराणा प्रताप की 17 वीं पीढी के ठाकुर विजय सिंह सिसौदिया बताते हैं कि इसी परंपरा के साथ महाराणा प्रताप के साथ युद्ध के समय हुए दुखों को याद किया जाता है। क्योंकि तब भी यह परम्परा सभी को एकजुट कर भगवान गोरखनाथ को प्रसन्न करने और एक स्थान पर एकत्र होने के लिए की गई थी। आज से यह छड़ी पूजनी शुरू हो चुकी है। जो अब 54 दिन तक 60 गांवों में जाएगी। हर गांव में छड़ी का पूजन होगा और उसके पुजारियों को दान दक्षिणा दी जाएगी।

सावन माह का विशेष आयोजन साल के सावन माह में आज भी धौलाना विधानसभा के 60 गांवों में महाराणा प्रताप के दुखों के दिनों को याद किया जाता है। क्योंकि 1500 साल पहले चल रही परंपरा को आज भी उसी तरह मनाया जा रहा है। महाराणा वंशजों के गुरू गोरखनाथ की छड़ी आज भी 60 गांवों में जाती है। पंचमी को चलकर रक्षा बंधन तक सभी गांव घूम आती है।

गांवों की स्थिति यूपी-हरियाणा में बसे हैं 84 गांव----

हापुड़ जिले की तहसील धौलाना में 60 गांव महाराणा प्रताप के वंशजों के हैं। जबकि अन्य 24 गांव अन्य राज्य हरियाणा में भी है। इन 60 गांवों में महाराणा प्रताप के समय से चली आ रही परम्परा आज भी जीवित है। क्योंकि एक साल में जैसे ही सावन मास की पंचमी आती है। तो इस परम्परा को शुरू कर दिया जाता है।

महाराणा के वंशजों की भूमिका धौलाना में महाराणा की 17 वीं पीढी--

ठाकुर विजय सिंह सिसौदिया तथा उनकी बहन आज भी इसी तरह इस छड़ी का सबसे पहले अपने घर में पूजन करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज पूजन करने के बाद इसको आगे के लिए रवाना करते हैं। विजय सिसौदिया बताते हैं कि गांव में आज भी कुल गुरू जाहरवीर की छड़ी पूजी जाती है। जिसकी गांव में शोभायात्रा निकाली जाती है। रक्षा बंधन पर मेला लगता हैं और शाम को दीए जलाए जाते हैं।

इतिहास की यादें 15 वीं पीढी ने लड़ी थी लड़ाई--

महाराणा प्रताप की 15 वी पीढी ठाकुर दुर्गा सिंह ने अंग्रेजी हुकुमत से लड़ाई लड़ी थी। ठाकुर दुर्गा सिंह को अंग्रेजों ने गांव में ही फांसी दे दी थी।