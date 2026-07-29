Hapur News: खुले मेनहोल एवं नालों को सुरक्षित कराने की मांग
Hapur News: कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अपर जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और खुले मैनहोल एवं नालों को बंद कराने की मांग की। उनका कहना था कि हाल में बुलंदशहर में एक बच्ची गिरने की घटना हुई है। कांग्रेस ने प्रशासन से सर्वे करने और मैनहोल पर ढक्कन लगाने की मांग की, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Hapur News: कांग्रेस का एक प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी से मिला। उन्हें ज्ञापन सौंप कर खुलेे मैनहोल एवं खुले नालों को बंद कराने की मांग की, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही में बुलंदशहर में खुले नाले में एक मासूम बच्ची की गिरने की दर्दनाक घटना हुई है। शहर में भी गढ़ गेट, तगासराय मार्ग, मोती कॉलोनी, राजीव विहार, मजीदपुरा, जसरूपनगर सहित कई स्थानों पर खुले मैनहोल एवं नाले आमजन, विशेषकर बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य नरेश कुमार भाटी ने प्रशासन से मांग की कि जनपद के सभी खुले मैनहोल एवं नालों का तत्काल सर्वे कराया जाए, सभी मैनहोलों पर मजबूत ढक्कन लगाए जाएं, खुले नालों पर सुरक्षा जालियां, बैरियर एवं चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा नगर निकायों को नियमित निरीक्षण एवं रखरखाव के सख्त निर्देश दिए जाएं।अपर
जिलाधिकारी संदीप कुमार ने आश्वासन दिया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर वीसी शर्मा, खुशनूद अली,जस्सा सिंह, अफजाल अाढ़ती,पवन कुमार, रामलाल सिंह, आदि मौजूद रहे।
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