Hapur News: सीएमओ ने सरकारी अस्पताल में जाना मरीजों का हाल
Hapur News: सीएचसी में पहुंचे सीएमओ, सभी वार्ड में व्यवस्था जांची गई फोटो संख्या-12 नंबर हापुड़, संवाददाता। सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा बुधवार दोपहर गढ़ रोड स्थित स
Hapur News: सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा बुधवार दोपहर गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हापुड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हाल जाना और सभी वार्ड में व्यवस्था को जांचा गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा बुधवार दोपहर गढ़ रोड स्थित सीएचसी हापुड़ में पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं को जांचा। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। दवाईयों का रख-रखाव चेक किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर रखने के आदेश दिए। स्टॉफ को मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं की जांच की गई है।
ड्यूटी के प्रति चिकित्सक लापरवाही नहीं बरतें, इसलिए समय-समय पर अस्पतालों के औचक निरीक्षण किए जाते हैं। भविष्य में भी अन्य अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जायेगा।
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