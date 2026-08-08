Hapur News: बाजार में भिड़े दो सांड, मची भगदड़; दुकान में घुसा पशु, वीडियो वायरल
Hapur News: शहर के मुख्य बाजार में दो बेसहारा सांडों के बीच संघर्ष से हड़कंप मच गया। दोनों सांडों ने वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। एक सांड दुकान के भीतर घुस गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग आवारा पशुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
Hapur News: शहर के मुख्य बाजार में अचानक दो बेसहारा पशुओं के आमने-सामने आ जाने से लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई। सड़क के बीच दोनों सांड काफी समय तक एक-दूसरे पर हमला करते रहे। उनकी आक्रामक हरकतों के कारण खरीदारी करने पहुंचे लोग सहमकर सुरक्षित स्थानों की ओर हट गए। आपसी संघर्ष के दौरान दोनों पशुओं ने रास्ते में खड़े कुछ वाहनों और आसपास की दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी दौरान एक सांड भागते हुए एक प्रतिष्ठान के भीतर पहुंच गया। अचानक पशु को दुकान में घुसा देखकर दुकानदार समेत आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और लोग वहां से निकलकर दूर जाने लगे।प्रत्यक्षदर्शियों
के अनुसार दुकान से बाहर आने के बाद सांड ने अचानक हवा में उछलकर पलटी लगाई। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे दृश्य को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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