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Hapur News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बुधवार को पटेल नगर में महिला पतंजलि योग समिति ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभी ने अपने-अपने गुरु के प्रति उद्गार व्यक्त किए। कई प्रतिभागियों ने गुरु महिमा पर रचनाएँ प्रस्तुत कीं और कुछ सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन जलपान वितरण के साथ हुआ।

Hapur News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया

Hapur News: बुधवार को शहर के पटेल नगर स्थित योग साधिका सीता के सिया राम आवास पर महिला पतंजलि योग समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभांरभ दीप प्रजव्वल कर किया गया। इस दौरान मंच का संचालन सरोज माहेश्वरी जबकि संयोजिका सीता अग्रवाल और मनीषा ने किया। उन्होंने बताया कि सभी ने अपने-अपने गुरु के प्रति उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन में मंजिल को प्राप्त करना है तो गुरु के बिना संभव नहीं है। इसके पश्चायत अनीता जैन, लाविका मीरा, कमलेश रानी, तथा पूनम पाठक और अंजना गोयल ने गुरु महिमा पर अत्यंत सुंदर रचनाए सुनाई।

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इसके साथ ही सरोज माहेश्वरी, आभा गोयल, सविता अग्रवाल, लाविका अग्रवाल, और प्रीति अग्रवाल को प्रतीक चिंह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में योगाचार्य आशा सोमानी ने सभी का आभार व्यक्त किया ,और स्वादिष्ट जलपान एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया इस मौके पर बिना सिसोदिया, अनीता अग्रवाल, लता गीता, अनु नीलम, शीलू राखी, प्रेम मंजू गुप्ता, मंजू जैन, शिखा अग्रवाल, आदि उपस्थित रहे।-----------

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