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Hapur News: सीडीओ ने खेल स्टेडियम में जांची व्यवस्थाएं, दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: सीडीओ श्रुति शर्मा ने बाबूगढ़ छावनी में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं की जांच की और दिशा निर्देश दिए। 24 करोड़ की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट का 76 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण भी शामिल है।

Hapur News: सीडीओ ने खेल स्टेडियम में जांची व्यवस्थाएं, दिए निर्देश

Hapur News: सीडीओ श्रुति शर्मा ने बाबूगढ़ छावनी में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाएं जांची और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बाबूगढ़ छावनी में 24 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। अब तक खेल स्टेडियम का 76 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। बुधवार को सीडीओ श्रुति शर्मा खेल स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचीं। उन्होंने स्टेडियम में विभिन्न व्यवस्थाओं को जांचा और निर्देशित किया। खेल स्टेडियम का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया। उप क्रीड़ा अधिकारी ने सीडीओ को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

उप क्रीड़ा अधिकारी अरुणा सिरोही ने बताया कि औचक निरीक्षण में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश मिले हैं। जिनका पालन किया जायेगा। अब तक खेल स्टेडियम का निर्माण 76 प्रतिशत पूरा हो चुका है। स्टेडिमय की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण चल रहा है।

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