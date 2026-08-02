Hapur News: एटीएम में कैश खत्म होने से ग्राहकों को परेशानी हुई
Hapur News: रविवार को शहर के अधिकतर एटीएम में पैसे खत्म हो गए। ग्राहकों को एक बैंक से दूसरे बैंक के एटीएम पर भटकना पड़ा। जहां कैश मिला, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। एलडीएम ने बताया कि सभी एटीएम आज खुलेंगे और कैश डाल दिए जाएंगे।
Hapur News: संडे के दिन शहर के अधिकांश बैंकों के एटीएम में कैश खत्म हो गए। इस दौरान ग्राहकों को एक बैंक से दूसरे बैंक के एटीएम के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां कैश मिला वहां ज्यादा ग्राहक दिखाई दिए। एलडीएम ने बताया कि आज एटीएम खुलेंगे। एटीएम में कैश लगवा दिए जाएंगे।
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