Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाया शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: श्रावण मास एवं कावड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा और सुविधा के लिए डॉ. पराग शर्मा की ओर से कावड़ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांवड़ियों क

Hapur News: कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाया शिविर

Hapur News: श्रावण मास एवं कावड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा और सुविधा के लिए डॉ. पराग शर्मा की ओर से कावड़ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांवड़ियों के ठहरने और सेवा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। शिविर में कांवड़ियों के लिए शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, खान पान सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए। आयोजन का उद्देश्य यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देना और उनकी सेवा करना रहा है।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर विधायक विजयपाल आढ़ती का आयोजकों की ओर से सम्मान किया गया। विधायक ने शिविर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कांवड़ियों की सेवा को सराहनीय प्रयास बताया।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: कांवड़ सेवा शिविर के समापन पर सेवादार सम्मानित

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करना पुण्य का कार्य है और ऐसे सेवा शिविर यात्रियों को काफी राहत प्रदान करते हैं। इस दौरान शिविर के आयोजक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।