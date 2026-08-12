Hapur News: कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाया शिविर
Hapur News: श्रावण मास एवं कावड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा और सुविधा के लिए डॉ. पराग शर्मा की ओर से कावड़ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांवड़ियों क
Hapur News: श्रावण मास एवं कावड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा और सुविधा के लिए डॉ. पराग शर्मा की ओर से कावड़ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांवड़ियों के ठहरने और सेवा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। शिविर में कांवड़ियों के लिए शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, खान पान सहित अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए। आयोजन का उद्देश्य यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देना और उनकी सेवा करना रहा है।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर विधायक विजयपाल आढ़ती का आयोजकों की ओर से सम्मान किया गया। विधायक ने शिविर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कांवड़ियों की सेवा को सराहनीय प्रयास बताया।
उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करना पुण्य का कार्य है और ऐसे सेवा शिविर यात्रियों को काफी राहत प्रदान करते हैं। इस दौरान शिविर के आयोजक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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