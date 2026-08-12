Hapur News: मकान बेचने के बाद ऋण बकाया निकलने पर धोखाधड़ी की शिकायत
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने संपत्ति खरीदने के बाद उस पर पहले से बकाया ऋण और बिजली बिल का आरोप लगाया है। मकान 3.86 लाख रुपये में खरीदा गया था, जबकि उस पर 4.05 लाख रुपये का ऋण और 53,776 रुपये का बिजली बिल बकाया है। पीड़ित ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मकान खरीदने के बाद उस पर पहले से ऋण और बिजली बिल बकाया होने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के अनुसार, 23 मई 2025 को 50 वर्ग गज का मकान 3.86 लाख रुपये में खरीदा गया था। आरोप है कि मकान पर पहले ही मुथूट फिनकॉर्प से करीब 4.05 लाख रुपये का ऋण लिया गया था। साथ ही विद्युत विभाग का 53,776 रुपये बिल बकाया है। शिकायतकर्ता ने विक्रेता समेत पांच लोगों पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच आवश्यक की जाएगी।
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