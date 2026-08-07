Hapur News: मकान से लाखों के आभूषण और नगदी चोरी
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर जट्टा में एक मकान से 15,000 रुपये और लाखों रुपये के आभूषण चोरी हो गए। पीड़ित नंदकिशोर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में शाहपुर जट्टा कुचेसर चौपला स्थित एक मकान से हजार 15 हजार रुपये और लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर जट्ट कुचेसर रोड चौपला निवासी नंदकिशोर ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि 4 अगस्त को उसके घर से अज्ञात चोरों ने 15 हजार रुपये, नगदी और कुछ ज्वैलरी चोरी कर ली थी। काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा। पीड़ित ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द वारदात का पर्दाफाश करने की मांग की है।बाबूगढ़
थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। प्रयास है कि जल्द से जल्द वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके।
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